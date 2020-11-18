İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Reenjekte vanasının arızası onarıldı

Aydın’ın Efeler ilçesi Emirdoğan ve Pınardere Mahalleleri yakınlarında bulunan bir jeotermal santralinde arıza yapan reenjeksiyon borusunun vanaları çevre sakinlerini endişelendirdi.

Aydın'ın Efeler ilçesi Emirdoğan ve Pınardere Mahalleleri yakınlarında bulunan bir jeotermal santralinde arıza yapan reenjeksiyon borusunun vanaları çevre sakinlerini endişelendirdi. Emirdoğan Çayına akan sıcak suyu gördenler durumu yetkililere haberdar etti. Kısa sürede firma yetkilileri tarafından yapılan çalışmaların ardından arıza giderilerek alana sıcak su akışı durduruldu.


Aydın'da bulunan jeotermal tesislerin en önemli denetleyicileri halk oldu. Özellikle reenjekte konusunda oldukça hassas olan vatandaşlar, reenjekte edilmesi gereken jeotermal suyun dışarı akıtılmasına kesinlikle müsaade etmiyor. Vatandaşların bu duyarlılıklarının kendilerini de mutlu ettiğini belirten Jeotermal Enerji Yatırımcıları Derneği (JESDER) yetkilileri "JESDER olarak çevre dostu bir enerjiden yanayız. Gerek ülke ekonomisine gerekse enerjideki dışa bağımlılığın önüne geçmek için çalışmalarımız çevreye olan hassas bir şekilde devam ediyor" diyerek sabah saatlerinde yaşanan arızadan dolayı oluşan olumsuzluğun hemen giderildiğini belirttiler.


Sorunun vana sisteminde meydana gelen bir arızadan kaynaklandığını belirten JESDER yetkilileri, vatandaşların gördükleri sorun ve sıkıntıları 08502411938 nolu görüş, öneri ve ihbar hattına bildirmelerini istediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.