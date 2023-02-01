İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Refüje çarpan araç takla attı: 1 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen kazada, orta refüje çarpan otomobil takla attı, 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen kazada, orta refüje çarpan otomobil takla attı, 1 kişi yaralandı.



Kaza, Yedieylül Mahallesi Batı Aydın Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AAG 112 plakalı otomobil sürücü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüje çarpan otomobil ise takla atarak ters döndü. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü araç içerisinden alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.