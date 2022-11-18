Reisköy düğün alanında sona gelindi

Germencik Belediyesi tarafından Reisköy Mahallesi'ne yapılan düğün alanında sona gelindi. İlçe genelinde çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Reisköy Mahallesi ihtiyacı olan düğün yerine kavuşuyor” dedi.

Modern ve güzel bir ilçe hedefiyle çalışmalarını sürdüren Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Reisköy Mahallesi'nde halkın talebi olan düğün yeri inşası çalışmalarında sona gelindiğini belirtti. Düğün yerinin en kısa sürede tamamlanması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Başkan Öndeş, Germencik'te vatandaşların yüzünü güldürecek hizmetleri vatandaşlarla buluşturmaya devam ettiklerini belirtti.

Reisköy Mahallesi Muhtarı Cemal Emerce, ilk kez düğün yerine kavuşacak olmalarından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Mahalle sakinlerinin cemiyetlerini gerçekleştirecek farklı bir düğün yeri arayışına girmeyeceklerini aktaran muhtar Emerce, “Talebimiz olan düğün yerine belediye başkanımız sayesinde kavuşuyoruz. Mahalle sakinlerimiz de oldukça mutlu. Belediye Başkanımız Fuat Öndeş, mahallemizde meradan düğün salonuna, muhtarlık binasından çevre düzenlemesine kadar birçok çalışma yaptı. Allah ondan razı olsun” dedi.

Vatandaşların özel günlerinde gerçekleştirecekleri cemiyetler için ihtiyaç duyulan düğün yerinin kısa sürede hizmete gireceğini ifade eden Belediye Başkanı Öndeş, “Abdurrahmanlar, Üzümlü, Bozköy, Çamköy, Dağyeni ve Kızılcapınar mahallelerimizin ardından Reisköy Mahallemizde de inşasını sürdürdüğümüz düğün yeri yapımımızda sona geldik. İlçemiz genelinde yedincisini hizmete sunacağımız ve içerisinde aşevi, gelin damat odası, tuvalet gibi donanımlara sahip olan düğün yerini kısa zaman içerisinde Reisköy halkımızın hizmetine sunacağız. Reisköy halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Mahallelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda kaynaklarımızı israf etmeden halkımızın hizmetine yönelik kullanmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.