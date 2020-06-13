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Rejisör Dergisi'nin ilk iki sayısı yayınlandı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon, Sinema Bölümü Araştırma Görevlisi Dr.

Alper Erçetingöz editörlüğünde, hazırlanan 'Rejisör' dergisinin ilk iki sayısı yayınlandı.


Her sayısında bir yönetmenin filmlerinin incelendiği, tamamen ADÜ öğrencileri tarafından hazırlanan Rejisör Dergisi'nin ilk iki sayısında Vittorio De Sica ve Ö. Lütfü Akad'ın filmleri inceleniyor.


Derginin ilk iki sayısının yazarları şöyle:


Ahmet Argış - Kaldırım Çocukları, Elif Aydın - Bisiklet Hırsızları, Umut Reçber - Umberto D., Zeynep Esmez - Milano, Sümeyye Söyler - Napoli Altını (L'oro Di Napoli), Ceren Dilan Duman - Dün, Bugün, Yarın, Gazi Ozan Eskici Kızım ve Ben (La Ciociara).


Okan Bilgen - Yalnızlar Rıhtımı, Songül Akgül - Üç Tekerlekli Bisiklet, Elif Aydın - Hudutların Kanunu, Gazi Ozan Eskici - Ana, Umut Reçber - Düğün, Ceren Dilan Duman - Diyet, Zeynep Esmez - Kızılırmak Karakoyun, Sümeyye Söyler - Gelin, Ahmet Argış - Vesikalı Yarim.


ADÜ'den yapılan açıklamada makalelere üniversitenin internet sayfasından da okunabileceği belirtildi.

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