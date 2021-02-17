Rektör Aldemir, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni inceledi

Dr. Osman Selçuk Aldemir, Adnan Menderes Müzesi'ni ziyaret etti.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çalışmaları ile Aydin Valiliği himayesinde Şehit Başvekil Adnan Menderes adına inşa edilen müzeyi ziyaret etti. Ziyarette, ADÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. Dr. Ali Akyol, Prof. Dr. Cumali Öksüz ve Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Meşe de bulundu. Ziyarette, müze sorumluları Doktor Bircan Kayacan ve Uzman Sevilay Durmuş, müzenin teşhir ve tanzimi hakkında bilgi verdi.