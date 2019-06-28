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Rektör Aldemir; “ADÜ ailesi büyüyüp güçleniyor”

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof.

Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Gelişen akademik kadromuz ile gençlerimize en iyi eğitimi sunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.


Yükseköğretim kurumlarına kadro ihdas edilmesine ilişkin 25 Haziran 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adnan Menderes Üniversitesine 328 öğretim elemanı kadrosu ihdas edildi.



Aydın'ın en büyük kamu ailesi olan ADÜ'nün Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile daha da büyüyerek ülkesine, milletine ve bayrağına sadık, bilimsel çalışmalar ışığında ülkesini yarınlara taşıyacak nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Gelişen akademik kadromuz ile gençlerimize en iyi eğitimi sunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Üniversitemizin insan kaynakları planlamasının ve yetkin öğretim elemanı ihtiyacının giderilmesi, öğrenci sayımızın nitelikli olarak arttırılması, Üniversitemizin gelişmekte olan üniversiteler seviyesinden gelişmiş Üniversiteler statüsüne geçmesi için çok önemli olan bu kadrolar Üniversitemize, Aydın'ımıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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