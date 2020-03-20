Rektör Aldemir, ADÜ Hastanesinde alınan önlemleri inceledi

Dr. Osman Selçuk Aldemir, ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek, Korona virüs hastalığına karşı alınan önlemlerle ilgili incelemelerde bulundu.

Rektör Aldemir'e hastane ziyareti sırasında Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Akyol, Prof. Dr. Mehmet Aydın ve Prof. Dr. Cumali Öksüz eşlik etti.

Hastane giriş kapılarında tüm hastalara uygulanan triyaj alanında ateşi ölçülen Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, hastaneyi gezerek alınan önlemler ile yapılacak işlemler hakkında Başhekimlikten bilgiler aldı.

Başhekimlik makamında gerçekleşen görüşmede, Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir incelemeler sırasında yaptığı değerlendirmede tüm dünyayı etkileyen hastalıkla mücadelede halkıın öncelikle Sağlık Bakanlığının uyarılarını takip etmelerinin önemli olduğunu vurguladı. Hastanemizde gerekli tedbirlerin alındığının altını çizen Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, hastane yönetimine ve personellere bu süreçteki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

ADÜ'de Korona virüs hastalığına yönelik süreçte YÖK'ün koordinasyonunda devletimizin konuya ilişkin almış olduğu ve alacağı kararlar çerçevesince hareket edileceğini belirten Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Sağlık Bakanlığımız tarafından yapılan açıklamaları dikkatlice takip ediyoruz ve Bakanlığımızın ön gördüğü doğrultuda gerekli tedbirlerimizi de hızlı bir şekilde aldık. Bu kapsamda 16 Mart 2020 tarihinden itibaren eğitime ara verildi. Üniversitemiz tarafından düzenlenecek tüm etkinlikleri erteledi. Yurt dışına çıkışlar da durduruldu. Tüm yerleşkemizde dezenfekte çalışmalarını yaptık, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Vatandaşlardan ve öğrencilerinden paniğe kapılmadan tedbirli davranmaları ve önerilere uymalarını isteyen Aldemir, “Devletimiz salgının ilk gününden itibaren gerekli her türlü önlemi almakta, süreci büyük bir kararlılık ve başarıyla yürütmektedir. Milletimizin birlik içerisinde bu salgını yeneceğine dair inancım tamdır” şeklinde konuştu.