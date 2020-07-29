Rektör Aldemir; “ADÜ'nün kapısı sonuna kadar açık”

Dr. Osman Selçuk Aldemir, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basın mensupları ile bir araya geldi. ADÜ Sosyal Tesisler'de düzenlenen yemekli toplantıda Rektör Aldemir, “Mesai kavramı gözetmeksizin objektif yayıncılık anlayışı ile çalışan tüm basın mensuplarının Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlu olsun” dedi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nda basın mensupları ile buluştu. Aydın il genelindeki çok sayıda basın mensubunun katıldığı toplantıda konuşan Rektör Aldemir, basının bir milletin müşterek sesi olduğunun altını çizerek, “Üniversite olarak basın mensuplarının ne denli zorlu şartlar altında görev yaptığını biliyoruz. İletişim Fakültemiz burada lokomatif görevi görüyor. Sizlere kapımız 24 saat açık. Gözümüz kulağımız olun, bizimle birlikte olun. ADÜ olarak sivil bir senato oluşturuyoruz. Bu senatoda sizlerin de temsilcileri olsun. Bizlerin göremediğini bizlere bildirin. Kapımız hepinize sonuna kadar açıktır. Bizlerin yapabileceği her türlü desteğe açığız” dedi.

“ADÜ'yü Türkiye'de ilklere yönlendireceğiz”

ADÜ'nün adını Türkiye'ye duyurmak için önemli girişimlerde bulunduklarını ifade eden Rektör Aldemir, “Deniz, hava, kara araçları olmak üzere Türkiye'de ilk kez İnsansız Araçlar Meslek Yüksek Okulu açıyoruz. Geçen Perşembe günü de çok önemli bir girişimde bulundum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 17 Eylül'de Adnan Menderes konulu program için dosya verdik. Dosyamız Cumhurbaşkanımızın önünde. Dua ediyoruz ki geçsin. Dün çok kıymetli bir bilim adamı da ziyaretime geldi. Hiç bir yerde yayınlanmamış ses kayıtları, belgeler ve fotoğraflar tarafıma verildi. İlk kez orada sunacağız. Gururla ifade ediyorum ki ADÜ Spor Kulübü'nü kurduk. Son 15 gündür çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. İddia ediyorum profesyonel ligde bir futbol takımız olacak. Bunun başlangıcını yaptık. Dünyada 2, Türkiye'de 1'nci olan Türkiye Robotik ve Yapay Zeka Enstitüsü'nü kurduk. Bunlarla gurur duyuyoruz. ADÜ'yü bir yerlere taşımaya çalışıyoruz. Hafta dünyanın en prestijli ödüllerinden birini Türkiye'de iki üniversiteye verdiler. Bunlardan biri de ADÜ'dür. İstiyoruz ki yerel basın da ADÜ'ye yol aldırsın. Biz toplu iğne ile kaza kaza ADÜ'yü Türkiye'de ilklere yönlendireceğiz” diye konuştu.

“ADÜ Aydın'ın göz bebeği”

ADÜ'de rektör olmaktan gurur duyduğunu ve herkesin ADÜ'ye gelmek istediğini belirten Rektör Aldemir, “Bu üniversite hepimizin üniversitesi. Yüzlerce buraya gelmek isteyen profesör ve doçent var. Böyle bir üniversitenin rektörü olduğum için ve böyle bir ilde ailem, annem ve babam ile yaşadığımız için gurur duyuyorum. Telefonum her zaman açık. ADÜ için en küçük soru işaretinde bile bizi arayabilirsiniz. Benim hiç bir egom yok, farklı bir hissim yok. ADÜ Aydın'ın göz bebeği. O noktada da devam etmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Rektör Aldemir konuşmasının ardından basın mensuplarına ADÜ'nün sosyal tesislerinden indirimli olarak yaralanabilecekleri kartları ile birlikte çeşitli hediyeler takdim etti.