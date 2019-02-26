Rektör Aldemir, ADÜ'nün yeni dönem hedeflerini paylaştı

Adnan Menderes Üniversitesi'nin (ADÜ) yeni dönemde üstleneceği misyon hakkında bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, halkla bütünleşmiş bir üniversite olgusunu önemsediklerini vurguladı.

Halk bilincine dayalı, gücünü halktan alan ‘Yeni Türkiye' modeliyle statükoyu kırarak çalışmalarını yürüteceklerini belirten Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Yeni dönem refakat dönemidir. Bu bir kan değişimidir. Yeni bir vizyon, yeni bir başlangıçla projeler yapalım istiyoruz. ADÜ'nün varlığı Aydın halkından dolayıdır, Aydın halkı var olduğu için ben buradayım. Halkımızla barışacağız, vatandaş üniversitenin kendisine değer verdiğini görecek” dedi.

“Liyakat esaslı atamalar yapıyoruz”

Halka hizmeti, Hakka hizmet olarak gördüğünü ifade eden Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, önemli olanın rektör olarak atanmaktan çok, üstüne düşen sorumluluğun bilinciyle hareket etmek ve bu sorumluluğun hakkını vermek olduğunu söyledi. Bu hassasiyetle liyakat esaslı atamalar yaptığının altını çizen Aldemir, üniversite çatısı altında güven ve huzur ortamını sağlayarak bilimsel bir yapı oluşturacaklarını belirtti. Aldemir, “Personeli ve öğrencisiyle bir bütün olan Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde vatanını, milletini, devletini seven, Türkiye Cumhuriyetinin stratejik hedeflerine ulaşabilmek için dini inançlarına bağlı, milli değerlerine sahip çıkan, çok okuyan, araştıran gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Yeni Türkiye'nin içinde yer aldığı yeniçağın, bilgi çağı olduğunu vurgulayan Rektör Aldemir; bilgiyi üretme, kullanma ve toplumsal düzleme yayma konusunda üniversiteleri sorumlu gördüğünü aktararak “Küresel düzlemde ülkeler arası her türlü rekabet, üniversitelerde üretilen bilgiler üzerinden gerçekleşmektedir. Biz de aynı sorumluluk içinde olmalıyız. Ülkemizin ekonomik, kültürel, sosyal ve siyasal açıdan güçlü bir ülke olmasının yolu bizim kütüphanelerimizden, sınıflarımızdan ve laboratuvarlarımızdan geçmektedir” diye konuştu.

“ADÜ'yü Ege Bölgesi'nin en itibarlı üniversitesi haline getirmeyi hedefliyoruz”

ADÜ'yü Aydın halkının da desteğiyle en kısa zamanda Ege Bölgesi'nin en itibarlı üniversitesi haline getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Aldemir, şöyle konuştu: “Ne kadar diri ve güçlü olduğumuzu göreceksiniz. Toplumumuza projeksiyon kazandıracağız. ADÜ, projeleri ve Ar-Ge yatırımlarıyla Aydın'da gündem oluşturacak. Bilim merkezi teknoparkların yanında güzel sanatlar ve sportif faaliyetlerin var olacağı sosyoparklar oluşturacağız. Üniversiteye nefes alacağı alanlar kazandıracağız. Üniversitemiz kalitesini yükseltirken bölgesel kalkınmada da öncü olacak”

İklimi ve coğrafyası son derece elverişli olmasından dolayı Adnan Menderes Üniversitesini, işlenmeyi bekleyen bir elmas madenine benzeten Rektör Aldemir, “Ekmeğini yediğimiz, suyunu içtiğimiz topraklara hizmet boynumuzun borcudur” diyerek taşıdığı sorumluluğun farkında olduğunu, Aydın'ın ve üniversitenin gelişimi için gereken tüm çabayı sonuna kadar göstereceklerini vurguladı.