Rektör Aldemir, Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı

Dr. Osman Selçuk Aldemir, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2022-23 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törene ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir de katıldı. Toplu Akademik Yıl Açılış Törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve devlet erkanının yanı sıra bakanlar, YÖK üyeleri, ilgili kurum başkanları, büyükelçiler ve bütün üniversite rektörleri ile öğrenci temsilcileri katıldı.

Törende ilk olarak Prof. Dr. Ali Tüfekçi'nin yönetimindeki İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Senfoni Orkestrası tarafından müzik dinletisi yapıldı. Ardından "Yükseköğretim" başlıklı Türk yükseköğretiminin gelişimini ve şu anki mevcut durumunu anlatan bir video gösterimi gerçekleştirildi.

Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerin ‘Akademik Açılış Yılı Töreni'nin son 6 yıldır Cumhurbaşkanlığı himayelerinde külliyede yapıldığını ve bu törenlerde ‘YÖK Üstün Başarı Ödülleri'nin tevdi edildiğini hatırlatarak, 2022-2023 eğitim öğretim yılının hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Açılış konuşmalarının ardından, üniversitelerdeki bilimsel araştırma ile gerçekleştirilen çalışmaları, projeleri, tezleri ve topluma hizmet faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla YÖK tarafından verilen "YÖK 2022 Üstün Başarı Ödülleri", ödül almaya hak kazanan akademisyenlere ve üniversitelere verildi.