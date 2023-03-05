Rektör Aldemir, Avrupa Şampiyonu Danışmaz'ı tebrik etti

Dr. Osman Selçuk Aldemir, 37. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 'Avrupa Şampiyonu' olan Tuğba Danışmaz'ı tebrik etti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde, İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen 37. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda üç adım atlama finalinde milli atlet Tuğba Danışmaz yarıştı. 14,31 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru kıran Danışmaz, Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Üç adım atlamada Türkiye rekoru 14,15 ile yine kendisine ait olan Tuğba Danışmaz 2019 yılında Gavle'de yapılan U23 Avrupa Şampiyonası'nda 13,85'lik derecesiyle Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazanmıştı.

ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nin kendilerini gururlandırmaya devam ettiğini belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Yüzyılın felaketini yaşadığımız ve milletçe zor bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde gelen güzel haberler moralimizi düzeltiyor. Evlatlarımız üstün başarılarıyla bizleri gururlandırmaya devam ediyorlar. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültemiz Öğrencisi Tuğba Danışman 37. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 'Avrupa Şampiyonu' olarak hem üniversitemize hem de Aydın'a büyük bir gurur yaşatmıştır. Başta kıymetli evladımız olmak üzere; bu başarıda emeği geçen tüm hocalarımıza ve başarıda emeği olan herkese en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Şampiyonlar okulu olarak bilinen Spor Bilimleri Fakültemiz gururumuz olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.