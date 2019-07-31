Rektör Aldemir; “Devlet nerede dedirtmeyeceğiz”

AYDIN (İHA) – Aydın'ın 1. derece deprem riski taşıyan bir coğrafya üzerinde bulunması sebebiyle afetler konusunda bilinçli bir toplum oluşmasına öncelik etmek amacıyla Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) bir arama kurtarma ekibinin kurulmasına karar verildi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ADÜ'de oluşturulması planlanan, kendisinin ve eşinin de içinde bulunacağı ADÜ Arama Kurtarma Ekibinin yapacağı çalışmaların; eğitim, sosyal yardım, psiko-sosyal destek ekipleriyle, yurt içinde afet öncesi, sırası ve sonrasında afet bölgesinin en kısa zamanda normal hayata dönmesini sağlamak amacıyla yürütüleceğini aktardı. Üniversitenin toplumla entegre çalışmalarına bir yenisini daha eklemek istediklerini söyleyen Aldemir, “Halkımıza afet ve acil yardım durumlarında devlet nerede dedirtmeyeceğiz” diyerek üniversite olarak projelerle topluma destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

“İnsani Yardım Önceliğimiz”

Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “İnsani yardıma öncelik vererek her türlü afet durumuna karşı bilinçli ve hazırlıklı olmak, afet durumlarının etkilerini en hızlı şekilde atlatmak için çalışmalar yürüteceğiz. Bu kapsamda; Yangın ve Acil Durum Merkezi kuracağız. Germencik Yamantürk Meslek Yüksekokulumuzun Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü, ADÜ Arama Kurtarma Ekibinin ana üstü olarak yapılandırılacak.” dedi.

“Tatbikat ve Saha Deneyimi Olan Bir Topluluk Oluşturmayı Amaçlıyoruz”

Yapılan planlama içerisinde Afet Acil Durum Ekibi oluşturulurken ADÜSEM üzerinden sertifikasyon programı geliştirilerek, internet aracılığıyla tüm kurumlara, ilgililere eğitim verileceğini belirten Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, afet sonrası psiko-sosyal destek verebilecek akademik ve idari personelini bu ekibin içinde yer almaya davet etti. Aldemir, aktif olarak çalışmalarını yürüten öğrenci toplulukları arasına tatbikat ve saha deneyimi olan ADÜ Arama Kurtarma Topluluğunu dahil etmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Üniversitelerin şehrin sosyal, kültürel ve bilimsel lokomotifi olması sebebiyle Üniversiteyle iş birliği içinde olmak istediklerini belirten AKDF Başkan Yardımcısı Veli Tiryaki ve AFAD Arama Kurtarma Ekibi Sorumlusu Murat Kent ise; üniversite bünyesindeki tüm öğrencilere ve ildeki kurumlara eğitimler düzenleyerek, afetler konusunda bilinçli bir toplum oluşmasına öncülük etmek istediklerini söylediler.

Kahramanlara Er Meydanı

AFAD, Kızılay ve AKDF ile gerçekleştirilecek iş birliği protokolleriyle kurulacak ADÜ Arama Kurtarma Ekibine katılmak isteyen akademik ve idari personeller Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne müracaatlarını yapabilecek.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in başkanlık ettiği toplantıda Arama ve Kurtarma Dernekleri (AKDF) Başkan Yardımcısı Veli Tiryaki ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Arama Kurtarma Ekibi Sorumlusu Murat Kent hazır bulundu.