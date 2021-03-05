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Rektör Aldemir, Didim Sosyal Tesislerde incelemelerde bulundu

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof.

Dr. Osman Selçuk Aldemir, Didim Sosyal Tesislerinde incelemelerde bulundu.


İktisadi İşletme Genel Müdürü Muhammet Zafer Gök'ün eşlik ettiği incelemelerde, Didim Yerleşkesi ve Sosyal Tesislerin bölge halkı ve öğrenciler için en verimli hale getirilmesine yönelik çalışmalar görüşüldü. Didim'in turizm açısından değerli bir bölge olduğunu vurgulayan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, yerli ve yabancı turistleri ağırlayarak bölgeye ve turizme katkı sağlamaya önem verdiklerini söyledi.

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