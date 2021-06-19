Dr. Osman Selçuk Aldemir, özel bir televizyon kanalında yayınlanan 'Üniversite Yolunda' programına katıldı. Rektör Aldemir, "Gençlere açık medeniyette öncülük etme sorumluluğunu yüklemek, önceliğimiz" dedi.

ADÜ'nün Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden biri olduğunu belirterek tarihi ve akademik birimleri hakkında bilgi veren ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Biz eğitimi sadece bilgi transferi noktasında değerlendirmeyen, bütüncül bir anlayışla insan anatomisi içerisinde insan yetiştirme sanatı olarak değerlendiren bir üniversiteyiz. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi özgün, bağımsız, özgüven sahibi, girişimci, ahlaklı, sorumluluk bilinci yüksek insan yetiştirmeyi birincil sıraya yerleştirmiş bir üniversitedir” dedi.

Coğrafyamızdaki gençlere açık medeniyette öncülük yapma sorumluluğunu yüklemenin ADÜ'nün sorumluluğu olduğunu belirten Rektör Aldemir, “Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin merhum başbakanımız Adnan Menderes'in ismini taşıması dolayısıyla sorumluluğumuzun fazla olduğu bilinciyle çalışmalarımızı yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

"Geleneksel yaklaşımlardaki başarıyı uzaktan eğitim sürecinde elde ettik"

Ülkemizin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde sağlık stratejileri açısından dünyada örnek bir model yaşadığını belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, bu süreçte ADÜ öğrencilerinin de normal bir eğitim sürecinde yaşadığı gibi hiçbir problemle karşılaşmadan eğitimlerine devam ettiklerini vurguladı. Eğitim sistemimizin uzaktan eğitim sistemine başarılı bir şekilde entegre edildiğini belirten Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Eğitim sistemimizi bu sürece uyarlayarak kendi öz kaynaklarımız ile senkron ve nitelikli uzaktan eğitim verebilen ender üniversiteler arasına giren bir yapıya büründük. Üniversite olarak geleneksel yaklaşımlardaki başarıyı uzaktan eğitim sürecinde de elde ettik. Pandemi sürecinde 50 ülkeye, 30 bin öğrenciye aynı anda yayın yapabilen tek üniversite olduk. Network ağı sistemine bakıldığında, biz 24 farklı birimle network ağı kullanımı noktasında Türkiye'de birinci seçildik. Bu bizim için gurur vesilesi, aynı zamanda bilimsel çalışmalarımıza yenilerini ekleyerek başarı grafiğimizi yükselttik” diye konuştu.

"Üniversitemiz huzur ve sükunet içerisinde"

ADÜ'de okumakta olan öğrencilerden oluşan 'Rektör Öğrenci Danışman Kurulu' hakkında bilgi veren Aldemir, öğrenciler ile gerçekleştirilen toplantılarla sorunlarını, önerilerini ve görüşlerini dinleyerek çözüm üretmenin ve iletişim kurmanın önemini ifade etti. Aydın halkının öğrencileri evlatları gibi gördüğünü belirten Aldemir, “Türkiye genelinde yapılan öğrenci memnuniyet anketinde ilimiz 3. sırada yer aldı. Donanımlı akademik kadromuz, nitelikli öğrencilerimiz ve güçlü iletişim ağımız ile Üniversitemiz huzur ve sükûnet dolu” dedi.

"Bilimsel çalışmalarımızın ivmesi daha da artacak"

Dünyanın en iyi bilim insanlarının yer aldığı listede üç öğretim üyemizin yer aldığını belirten Aldemir, ADÜ'de yeni bir açılım olarak öğretim üyelerimizin oluşturduğu Bilim Kurulunun faaliyete başladığını, bununla birlikte bilimsel çalışmalarımızın ivmesinin artmasının hedeflendiğini ifade etti.

"Üniversitemiz ve şehrimizi bütüncül bir anlayışla güçlendireceğiz"

ADÜ'de olan çalışmaları şehrin bilmesi, şehrin önem ve önceliklerini de üniversitelerin takip etmesi gerektiğini vurgulayan Rektör Aldemir, “İlin önem ve önceliklerini takip ederek bu kapsamda çalışmalar yürütmek ve ili güçlendirmek amacıyla ilin kanaat önderlerinden oluşan Sivil Senato oluşumu ile çalışmalarımızı yürüteceğiz. Üniversitemiz ve şehrimizi bütüncül bir anlayışla güçlendireceğiz” diye konuştu.

Türkiye'nin ilk Robotik ve Yapay Zeka Enstitüsü'nün ADÜ'de kurulduğunu vurgulayan Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip olan enstitünün 11. kalkınma planında yer alan üniversite ve sanayi iş birliğinde, sanayinin ihtiyacı olan bu alandaki istihdamın sağlanmasında da önemli rol oynaması hedefleniyor. Yapay Zeka alanında da ciddi çalışmalarımız var. İnsansız Araçlar Meslek Yüksekokulu kapsamında insansız kara araçları, insansız deniz araçları, insansız hava araçları modellemeleri yaparak ülke ekonomisine ve güvenliğine katkı sağlayacak çalışmalar içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

"ADÜ'lü olmak ayrıcalıktır"

Fakültelerimizin akademik ve bilimsel başarıları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Veteriner Fakültesi'nin dünyada 154. sırada yer aldığını, Diş Hekimliği Fakültesi'nin uluslararası sağlık turizmi sertifikasına sahip olan tek devlet üniversitesi olduğunu, Ziraat Fakültesi'nin projeleri ile gururlandırdığı, Fen Edebiyat Fakültesi'nin yayın rekorları kırdığını, Spor Bilimleri Fakültesi'nin öğrencilerin ulusal ve uluslararası alandaki başarıları ile ‘Şampiyonlar Okulu' olarak adlandırıldığını, Devlet Konservatuarı'nın ise başarılarıyla gurur yılını yaşattığını ifade etti.

19 kampüsün her biriyle gurur duyduğunu ifade eden ADÜ Rektörü Aldemir, yükselen başarı grafiği ile ‘ADÜ'lü olmak ayrıcalıktır' sloganının güçlendiğini vurgulayarak açıklamalarına son verdi.