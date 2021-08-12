İhlas Haber Ajansı

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Rektör Aldemir, kadına karşı şiddet toplantısına katıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof.

Dr. Osman Selçuk Aldemir, Efeler Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Başkanlığında gerçekleşen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısına katıldı.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Aydın İl Müdür Yardımcısı Nurdan Kamal toplantıda, kadına yönelik şiddetin değerlendirmesini yaparak il verilerini katılımcılarla paylaştı.


Toplantıda, kadına karşı şiddetin önlenebilmesi adına yapılabilecek çalışmalar ayrıntılı olarak ele alındı.

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