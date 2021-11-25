Rektör Aldemir, Koçarlı'da öğrencilerle bir araya geldi

Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör-Öğrenci buluşmaları kapsamında Koçarlı Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri ile bir araya geldi.

Toplantıya ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in yanı sıra Koçarlı MYO Müdürü Doç. Dr. Onur Yılmaz, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Ayfer Ergezen ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Engin Tüzün, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

ADÜ'nün akademik anlamda çok güçlü olduğunu vurgulayarak konuşmasına başlayan Rektör Aldemir, öğrencilere öğretmenlerini örnek almaları ve kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulunarak “Dünya ile entegre olun, sizi bir adım öne çıkaracak ne varsa kendinize katın. Kabuğunuzu kırın ve idealist bir yapıyla ülkemizin geleceğine, medeniyet yarışımıza omuz verin” dedi.

Öğrencilerin devlete, millete ve medeniyete sahip çıkmalarının en temel görevleri olduğunu sözlerine ekleyen Rektör Aldemir; “Bizler geleceğin rekabetçi ortamına sizleri en iyi şekilde hazırlayacağız. Sizlerde emanet ettiğimiz bu seviyeyi ileri taşıyacak ve miras olarak bırakacaksınız” dedi.

Koçarlı Meslek Yüksek Okulu Rektör-Öğrenci buluşması programı, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve fakültenin akademisyenleri ile gerçekleşen 2021-2022 Akademik Yılı değerlendirmesinin ardından sona erdi.