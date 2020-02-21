Rektör Aldemir, Millet Kütüphanesi'nin açılışına katıldı

Dr. Osman Selçuk Aldemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katıldı.

Açılış törenindeki konuşmasında Millet Kütüphanesi'nin tam bir külliye olarak hizmet vereceğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Burayı, sadece kitap raflarının dizili olduğu bir mekan değil, aynı zamanda ilim erbabını buluşturan bir ilim merkezi ve bir kültür merkezi olarak tasavvur ettik. Kitap kültürü etrafında çalışmaların icra edileceği, ilim meclislerinin toplanacağı bir mekan olarak inşa ettik” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün açılışını yaptığımız Millet Kütüphanesi ile Külliyemizi tamama erdirmiş oluyoruz. Kütüphanemiz, 4 milyon basılı esere kavuşmuştur. Nadide eserlerden oluşan kütüphanesi bulunan tüm ilim, fikir ve sanat erbabımızı, Millet Kütüphanesine bağışta bulunmaya davet ediyorum. Bu kütüphane ile tarihe uzanan köprüler kuruyor, coğrafyalar arasında kavşaklar inşa ediyoruz. İstiyoruz ki gençlerimiz, araştırmacılarımız, milyonlarca kitabın bulunduğu rafların arasında dolaşsın" ifadelerini kullandı.

Törene Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Öğr. Gör. Özden Faydalıgül ile birlikte katılan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş mimariden esintiler taşıyan Millet Kütüphanesinin Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olma özelliğini taşıdığını belirterek böyle bir eserin medeniyetimize ve milletimize kazandırılmasında emeği geçen, katkısı olan herkese teşekkürlerini sundu.

134 farklı dilde kitabın yer aldığı kütüphanede, 100 farklı ülkeden kitap bulunuyor. Kütüphane içindeki, tarihteki 16 Türk devletini temsilen 16 sütunun bulunduğu Cihannüma Salonu'nda ise tüm ülkelerden getirilen kitaplar yer alıyor.

Kütüphaneden faydalanmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, e-Devlet üzerinden üye olarak yeni kimlik kartlarıyla kütüphaneye giriş yapabilecek. Eski kimlik sahipleri ise kütüphaneye, kapıda alacakları geçici kart ile girebilecek. Yabancı uyruklular ise pasaportları karşılığında verilecek geçici giriş kartlarıyla kütüphane hizmetlerinden faydalanabilecek.