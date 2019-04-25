Rektör Aldemir miniklerle bir araya geldi

Dr. Osman Selçuk Aldemir, ADÜ Uygulama Anaokulu minikleriyle bir araya geldi.

Üniversitede çeşitli etkinliklerle kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sonrasında Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, yarınların teminatı olan çocukları ziyaret etti. ADÜ Uygulama Anaokulu'ndaki çocuklarla bir araya gelen Rektör Aldemir, miniklerle tek tek tanışarak bir süre sohbet etti.

Miniklerin de oldukça eğlenceli vakit geçirdiği ziyarette Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, miniklere hediyelerini kendi elleriyle dağıttı. Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Yarınlarımızın en büyük teminatı çocuklarımızdır. Çocuklarımızı günümüz koşullarına göre değil yarının koşullarına göre eğiterek gözlerindeki pırıltıyı doğru alanlara kanalize etmeliyiz. Yarınların güçlü ülkesine ulaşabilmek için bunu şimdiden yapmalıyız” diye konuştu.

Etkinliğin sonunda ADÜ Uygulama Anaokulu personeli ve çocuklarla 23 Nisan Hatırası önünde fotoğraf çektiren Rektör Aldemir, miniklerle vedalaşırken personele de çalışmalarında başarılar diledi.