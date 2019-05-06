Rektör Aldemir, Nazilli Sümer Kampüsünü ziyaret etti

Dr. Osman Selçuk Aldemir, beraberindeki heyetle Nazilli ilçesinde bulunan Sümer Kampüsü'nü ziyaret etti.

Ziyarete, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ADÜ Genel Sekreter Baki Aslantaş ve beraberlerinde ilgili amirler katıldı.

Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetcioğlu, Nazilli Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Çağrı Köroğlu ve yardımcıları tarafından karşılanan heyet, Sümerbank Müzesini, fabrika alanını, Gıdı-Gıdı Trenini ve desen arşivini gezerek bilgiler aldı.

Cumhuriyetin kuruluş yıllarında ülkemizin ekonomik kalkınmasında lokomotif rol oynayan Nazilli Sümerbank Bez Fabrikası günümüzde ADÜ'ye bağlı Sümer Kampüsüne dönüşerek eğitime hizmet veriyor. Bu doğrultuda, Sümer Kampüsü'nün geleceği Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetcioğlu'nun Sümerbank arşiv görüntülerini içeren sunumunun ardından konuşuldu. Nazilli'nin tarihine tanıklık eden Türkiye'nin gözbebeği Atamızın Mirası Sümerbank Fabrikasının değerlendirilmesi ve yaşatılması için bir yol haritası hazırlanması hususunda tüm mülki amirlerin desteğiyle fikir birliğine varıldı. Sümerbank ile ilgili projelerin hazırlanması ve yeni toplantıların organize edilmesi ile ilgili kararlar alındı.