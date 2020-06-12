Rektör Aldemir ÖSYM Başkanı Aygün ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi

Dr. Osman Selçuk Aldemir, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün koordinasyonunda yapılan 2020 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, ÖSYM Sınav Koordinatörleri Toplantısı'na, video konferans yöntemi ile katıldı.

Sınav hakkında Aydın'da alınan önlemler ve yapılan hazırlıklar ile ilgili bilgiler veren ÖSYM Aydın İl Koordinatörü ve ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, yapılacak sınav için hazırlıkların ve organizasyonun tamamlandığını, binalarda öğrencilerin en rahat şekilde sınava girebilmeleri için gerekli tedbirlerin alındığını, Covid-19 virüs salgınına karşı temizlik, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına göre çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi. Tüm aşamaları yakından takip eden Rektör Aldemir, geleceğimizi oluşturan öğrencilerin ileriki yaşamlarını etkileyen MSÜ gibi sınavların mümkün olduğunca kusursuz geçmesi için organizasyonu çok iyi planladıklarını, sınavın yapılacağı binalardaki yöneticilere, bu konudaki hassasiyetin bilinci ile gerekli uyarıların yapıldığını belirtti.

ADÜ Rektörü Aldemir, sınava girecek tüm adaylara başarılar dilerken, 14 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecek 2020 MSÜ sınavına, Aydın ilinde toplam 34 bina ve 503 salonda, 5 bin 845 adayın katılım göstereceği açıklandı.