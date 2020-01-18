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Rektör Aldemir, şehit aileleri ve gazileri ağırladı

Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Yardımlaşma Derneği Başkanı Sevil Esin, ADÜ Rektörü Prof.

Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, vatanı ve milleti için canlarını feda eden şehitlerin gençler tarafından her daim minnetle anılacağını belirterek, “Minnet, şükran ve dualar onlaradır. Ruhları şad olsun” dedi


Türkiye'nin her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin" sözlerinin ardından vatandaş ve eğitimci olarak vatanını ve milletini gönülden seven, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştirmenin önemini vurguladı.

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