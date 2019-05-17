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Rektör Aldemir Söke İşletme Fakültesi'nde iftara katıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof.

Dr. Osman Selçuk Aldemir Sökeli hayırseverler ve Söke Belediyesi'nin öğrenciler için Söke İşletme Fakültesi'nde düzenlediği iftar yemeğine katıldı.


İftar programına, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Genel Sekreter Baki Aslantaş, Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç, Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Meşe, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.


Söke İşletme Fakültesi'nin bahçesinde düzenlenen ve geleneksel hale gelen iftar sofralarında öğrenciler, öğretim üyeleri, vatandaşlar ve kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri bir araya geldi.

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