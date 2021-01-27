Rektör Aldemir, Sümer Basma Fabrikası'nda incelemelerde bulundu

Dr. Osman Selçuk Aldemir, Nazilli'de Sümerbank Basma Fabrikası'nın tekrar üretime kazandırılması ve tarihi alanda Sanayi Müzesi kurulması çalışmaları kapsamında bölgede incelemede bulundu.

Bölgeyi ziyarette, Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Av. Mustafa Abak bulundu.

“Alanı tarihsel ve kültürel bir noktaya taşımak istiyoruz”

Sümer Basma Fabrikası alanını tarihsel ve kültürel bir noktaya taşımak istediklerini İfade eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, fabrikanın bulunduğu alandaki idari binaların meslek yüksekokulu olarak hizmet vermeye devam ettiğini belirterek, Sümerbank'ın 240 bin metrekarelik alanının, doğası ve konumuyla Türkiye'nin en nadide kampüslerinden birisi olduğunu söyledi.

“Böyle bir kampusu başka bir yerde görme şansımız yok”

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Ben öncelikle Erim'e özverili çalışmalarından dolayı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Nazilli'deki sivil toplum kuruluşları ile birlikte kültürel mirasımızın ayağa kaldırılmasında ne yapabiliriz diye değerlendirmelerde bulunduk. Milletvekillerimiz, Belediye Başkanımız, Kültür Turizm İl Müdürümüz, Üniversitemiz, STK'lar, İlçe Başkanlarımızla birlikte geldiğimiz nokta bizi fevkalade memnun etti. Nazilli'de her ev buradan bir ekmek yemiştir. Nazilli'de herkesin burada bir hatırası vardır. Herkes, burada yaşama imkanına sahip olacaktır. Çalışabilir durumda makineleri kullanacağız, eğer çalışmıyorlarsa değişimleri yapılacaktır. Şöyle bir kampüsü başka bir yerde görme şansımız yok” dedi.

“Sanayi Müzesi'nin kuruluşuna öncülük etmenin gururunu yaşıyoruz”

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer ise Sümerbank Basma Fabrikası'nın yalnızca Cumhuriyet Dönemi'nin önemli bir sanayi tesisi olmadığını, günümüzün de bir kültür mirası olduğunu ifade etti.

Sanayi Müzesi'nin kurulması için envanter listeleme çalışmalarının tamamlandığını belirten Doç. Dr. Tuncer, "Bir komisyon kurduk ve bu komisyon daha önce koruma kurulunun kültür mirası olarak belirlediği materyallere ek olarak, kurulma aşamasında olan Sanayi Müzemiz için envanteri listelemeye başladı ve tamamladı. Biz bölgenin yeniden sanayiye kavuşmasından duyduğumuz memnuniyetin yanında, bir sanayi müzesinin kuruluşuna da öncülük etmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Bölgede inceleme yaparak yetkililerden bilgi alan heyet, Sümer Kampusunun ilçeye kazandırılmasının bölge açısından oldukça önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.