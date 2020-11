Rektör Aldemir'den, Aydın Veteriner Hekimleri Odası'na 'hayırlı olsun' ziyareti

Dr. Osman Selçuk Aldemir, geçtiğimiz aylarda yapılan genel kurulda güven tazeleyen Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin ve yönetimini ziyaret etti.

Yaklaşık 3 saat süren ziyarette, veteriner hekimliği mesleğinin ülkemiz ve dünya sağlığı açısından önemi, Kovid-19 pandemisi sürecinde veteriner hekim bilim insanlarının ve veteriner hekimlerin çalışmaları, mesleğin problemleri ve Adnan Menderes Üniversitesi'nin faaliyetleri görüşüldü. Genel kurulda güven tazeleyen Cemil Şahin ve yönetimini tebrik eden ADÜ Rektörü ve Veteriner Hekim Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Aydın Veteriner Hekimleri Odamızın genel kurulu ve seçimleri neticesinde güven tazeleyen yönetim kurulumuz nezdinde oda organlarında göreve seçilen meslektaşlarımızı tebrik ediyor, meslek camiamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Odamız ve meslektaşlarımızla diyaloglarımızı sıcak bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Odamız, bizim yuvamız. Bunu biliyor ve tüm samimiyetimle ifade ediyorum. Bizler çok kutsal bir mesleğin mensuplarıyız. Her zaman söylüyorum, Veteriner Hekim Bilim İnsanı olarak bu kutsal mesleği icra ediyor olmaktan büyük gurur duyuyorum. Mesleğimiz bizlere birçok vicdani sorumluluk yüklüyor, hayata çok farklı açılardan bakmamızı sağlıyor. Bu vizyon, Rektörlük görevimi icra ederken de yolumu aydınlatıyor. Üniversitemiz son dönemde ciddi başarılara imza attı, üniversiteler içerisindeki sıralamamız her geçen gün yükseliyor. Yüksek öğretim kalite kurulu tarafından yapılan memnuniyet değerlendirmeleri sonuç raporuna göre çok üst sıralara yerleşmiş durumdayız. Öğrencilerimizi evlatlatlarımızdan farklı görmüyoruz. 400 öğrenci danışmanımız var. Bizzat görüşüyorum. Yaşanan en ufak problemi hemen öğreniyoruz ve anında müdahale ediyoruz. Akademik ve idari personelimizle, öğrencilerimizle büyük bir aileyiz ve bu bilinçle hareket ediyoruz. Tüm konularda şeffaflık ilkesini vazgeçilmez unsur olarak görüyoruz. Üniversitemiz şehrimiz için çok büyük bir değer ve biz bu değeri daha da ileriye taşımak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Aydın Veteriner Hekimleri Odamızı her zaman yanımda hissediyorum, özellikle Veteriner Fakültesi öğrencilerimize karşı yakın ilgi ve alakanız, geleceğin veteriner hekimlerine maddi ve manevi desteğiniz bizleri çok mutlu ediyor, öğrencilerin meslek odalarını arkalarında hissetmeleri, meslek örgütlerine bağlılıklarını perçinliyor ve onlara büyük bir güven duygusu veriyor. Yönetim Kurulu Başkanımız Cemil Şahin'e, yönetim kurulu üyelerine ve oda organlarında göreve seçilen tüm meslektaşlarımıza yeniden tüm kalbimle başarılar diliyorum" dedi.

Ziyaretlerinden dolayı Rektör Aldemir'e teşekkür eden, Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, "Nazik ziyaretiniz ve temennileriniz bizi çok memnun etti. Mesleğimizi rektörlük makamında başarıyla temsil ediyor olmanız bizim için büyük bir gurur vesilesi. Aynı zamanda, odamızla olan güçlü ve samimi diyaloğunuz, aile bilinciniz bizi çok memnun ediyor. Veteriner hekim bilim insanlarımız, bulundukları çeşitli görevlerde, ülkemize çok kıymetli hizmetler veriyorlar. Özellikle, Kovid-19 pandemisi sürecinde, bu hastalığa karşı aşı geliştirme çalışmalarında çok önemli mesafeler kateden ve insan deneyleri aşamasına ulaşan veteriner hekim bilim insanları, Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Prof.Dr. Osman Erganiş ve çalışma arkadaşlarını da bu vesileyle yeniden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Veteriner hekimlerimizin yükü her zaman ağır olmuştur. Tarihler boyunca türlü fedakarlıklarla gıda, çevre, hayvan ve toplum sağlığına büyük katkı sunan mesleğimizin problemlerinin çözümünde, kişi ve kamu yararına geliştirilmesinde sizin gibi önemli makamlarda bulunan meslektaşlarımızla meslek örgütümüzün ilişkileri ve çalışmaları büyük önem taşımakta. Her zaman göstermiş olduğunuz yakın ilgi alakanız ve nazik ziyaretiniz için tüm meslektaşlarımız adına tekrar şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.