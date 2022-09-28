Rektör Aldemir'den baş sağlığı mesajı

Dr. Osman Selçuk Aldemir evinde ölü olarak bulunan üniversite öğrencisi Talha Gürcan için baş sağlığı mesajı yayımladı.

Olay, 27 Eylül Salı günü saat 21.00 sıralarında Orta Mahalle 215 Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi olan Talha Gürcan'dan (20) uzun süre haber alamayan ailesi durumu arkadaşlarına bildirdi. Gence telefonla ulaşamayan arkadaşları sağlık durumundan şüphe ederek oturduğu eve geldi. Anahtarla kapıyı açarak eve giren gencin arkadaşları Talha Gürcan'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Gürcan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Gencin ölüm haberini alan arkadaşları yasa boğularak apartman önünde gözyaşı döktü.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir yaşanan olay sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak baş sağlığı dileklerini iletti. Rektör Aldemir paylaşımında, "Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi öğrencimiz Talha Gürcan'ın vefatını teessürle öğrendim. Acımız büyük. Evladımıza yüce Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine sabır ve baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.