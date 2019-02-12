Rektör Aldemir'den Başkan Özakcan'a idae-i ziyaret

Dr. Osman Selçuk Aldemir geçtiğimiz günlerde kendisini ziyaret eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ı makamında ziyaret etti. Başkan Özakcan ve Rektör Aldemir bir süre baş başa sohbet ederek istişarelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ADÜ rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'a iadeyi ziyarette bulundu.

Belediyeler ile üniversitelerin işbirliği içinde çalışarak, üniversitenin kente nasıl katkı sağlayabileceği konusunda görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) yeni rektörü ile çıtasını daha da yükselterek, ülkemizdeki sayılı üniversiteler arasına gireceğine inanıyorum. Yerel yönetim olarak üniversiteyle ortak hareket etmeye ve üniversiteye her türlü desteği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada vermeye hazırız. Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e ve ekibine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

31 Mart yerel seçimlerinde Demokrat Partiden aday olan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'a başarılar dileyen Rektör Aldemir,” Belediyeler ve üniversiteler işbirliği içinde çalıştığı takdirde güzel hizmetler ortaya çıkar. Efeler Belediyesi'nin bugüne kadar üniversitemize imkanları ölçüsünde her türlü desteği verdiğini biliyorum. Bu anlamda belediye başkanımıza teşekkür ederek, başarılar diliyorum” dedi.