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Rektör Aldemir'in Basın Bayramı mesajı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof.

Dr. Osman Selçuk Aldemir, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Rektör Aldemir mesajında, “Basın, toplumsal yaşamın en önemli unsurlarından biridir. Milletimizin ortak sesidir. Bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir. Milli mücadele ve 15 Temmuz gibi olağanüstü dönemlerde ortaya koyduğu milli duruş ve sorumluluk ise eşine az rastlanır bir görev aşkıdır. Bu vesile ile ebediyete irtihal edenleri rahmetle anıyor, başta Aydın'da görev yapan arkadaşlarımız olmak üzere tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum” dedi.

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