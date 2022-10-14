Rektör Köse, Başkan Kaplan'ı ziyaret etti

Dr. Saffet Köse, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ı makamında ziyaret etti.

Koçarlı Müftülüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla, gerçekleştiren "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" konulu konferans vermek üzere Koçarlı'ya gelen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, konferans önceki Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ı ziyaret etti.

Rektör Köse, Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, Koçarlı ilçe Müftüsü Kazım Ünsal ve beraberindekilerle birlikte Başkan Kaplan'a nezaket ziyaretinde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Koçarlı'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Köse, Koçarlı'ya geldiğinde gelişen ve modernleşen bir ilçe gördüklerini ifade etti.

Belediye Başkanı Nedim Kaplan ise kendilerine yapılan anlamlı ziyaretten dolayı duydukları mutluluğu dile getirerek, “Rektörümüz belediyemize ziyarette bulundular. İlçemizde gerçekleştirdiğimiz yatırımlardan kendilerine söz ettik. Kendilerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.