Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ADÜ Sümer Kampüsünü ziyaret etti

Dr. Osman Selçuk Aldemir ve AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Nazilli'de bulunan Sümer Kampüsünü ziyaret etti.

Sümer Kampüsü Koordinatörü ve Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetcioğlu, Nazilli Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Çağrı Köroğlu ve müdür yardımcılarının eşlik ettiği ziyarette, Sümerbank lojmanları, tiyatro-sinema salonu, Gıdı Gıdı Treni, ambarlar bölgesi ve Sümer Derslikleri gezildi ve çalışmalar hakkında bilgi verildi.

ADÜ'nün tüm kampüsleriyle bir bütün olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Nazilli ilçemizde bulunan Sümer Kampüsü'nün hazırladığımız master planı doğrultusunda kısa süre içerisinde çehresini değiştireceğiz. Nazilli halkıyla birlikte, Sümer Kampüsünü ve Üniversitemizi layık olduğu noktaya getireceğiz” diye konuştu.

Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda drone çekimlerinin görüntüleri eşliğinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, bölgedeki okullar ile ilgili neler yapılabileceği ve gerçekleştirilmesi planlanan projeler görüşüldü.