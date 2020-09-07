İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Renkli kutlamalar mazi oldu

Kısa süre öncesine kadar Aydın’ın en renkli etkinliklerinin gerçekleştirildiği törenlerden biri olan Kurtuluş Günleri, eski cazibesini kaybetti.

Kısa süre öncesine kadar Aydın'ın en renkli etkinliklerinin gerçekleştirildiği törenlerden biri olan Kurtuluş Günleri, eski cazibesini kaybetti. İstasyon meydanında binlerce kişinin katılımı ile gerçekleştirilen Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri artık sıradan bir etkinlik olarak kutlanmaya başladı.


Eskiden Aydın İstasyon Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlamalara tüm sivil toplum örgütleri resmi geçit törenine katılır, çeşitli meslek örgütleri gösteri yapar, düşmanların şehri ateşe vermesini canlandıran Aydın İtfaiyesi'nin gösterileri ise göz doldururdu. Başta Acarlar olmak üzere Aydın'ın dağ köylerinden ve halktan binlerce kişinin katılımı ile gerçekleştirilen Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşu bu yıl pandeminin de etkisi ile oldukça sakin geçti.


Eskiden Efelerin atları geçit törenine katılıp o günü temsilen ateşledikleri kuru sıkı fişeklerinin sesleri ile renklenen törenlerin bugünkü haliyle heyecan vermediğini ve yeni neslin ilgisini çekmediğini belirten vatandaşlar, eski günlerin unutulmaması için kutlamaların da eski günlerde olduğu şekli ile icra edilmesini istediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.