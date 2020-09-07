Renkli kutlamalar mazi oldu

Kısa süre öncesine kadar Aydın'ın en renkli etkinliklerinin gerçekleştirildiği törenlerden biri olan Kurtuluş Günleri, eski cazibesini kaybetti. İstasyon meydanında binlerce kişinin katılımı ile gerçekleştirilen Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri artık sıradan bir etkinlik olarak kutlanmaya başladı.

Eskiden Aydın İstasyon Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlamalara tüm sivil toplum örgütleri resmi geçit törenine katılır, çeşitli meslek örgütleri gösteri yapar, düşmanların şehri ateşe vermesini canlandıran Aydın İtfaiyesi'nin gösterileri ise göz doldururdu. Başta Acarlar olmak üzere Aydın'ın dağ köylerinden ve halktan binlerce kişinin katılımı ile gerçekleştirilen Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşu bu yıl pandeminin de etkisi ile oldukça sakin geçti.

Eskiden Efelerin atları geçit törenine katılıp o günü temsilen ateşledikleri kuru sıkı fişeklerinin sesleri ile renklenen törenlerin bugünkü haliyle heyecan vermediğini ve yeni neslin ilgisini çekmediğini belirten vatandaşlar, eski günlerin unutulmaması için kutlamaların da eski günlerde olduğu şekli ile icra edilmesini istediler.