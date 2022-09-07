Resmin Çağdaş Ustası Prof.Dr. Devrim Erbil'in eserleri Ada Modern'de sergileniyor

Dr. Devrim Erbil'in “Kuşadası'na Sevgilerle” isimli resim sergisine ev sahipliği yapmaya başladı.

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV)tarafından açıldığı günden bu yana ulusal ve uluslararası alanda önem taşıyan sergilere ev sahipliği yapan Ada Modern Sanat Galerisi'nin son konuğu “resmin şairi” olarak bilinen Prof. Dr. Devrim Erbil oldu. Usta ressamın tüm sanat serüveni boyunca ürettiği eserlerin yer aldığı özel seçkiden oluşan ve küratörlüğünü sanat yazarı İbrahim Karaoğlu'nun yaptığı “Kuşadası'na Sevgilerle” isimli sergi Ada Modern Sanat Galerisi'nde düzenlenen bir törenle açıldı. Açılışa, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, ressam Prof. Dr. Devrim Erbil, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Prof. Dr. Devrim Erbil'in farklı dönemlerde yaptığı İstanbul, Paris ve Londra resimleri ile o resimlerden oluşan tapestry olarak bilinen halı resimlerin yer aldığı eserlerden oluşan sergi çok küçük bir retrospektif aura ile sunuluyor. Halı sanatını yaşatmanın ve resmi halıya dönüştürmenin öncülüğünü yapmış bir sanatçı olan ve resmi yalnızca duvarlara asılı tablolar olarak görmeyen, değişik objelere de dönüştüren çağdaş bir usta olan Prof. Dr. Devrim Erbil'in eserleri, 5 Kasım tarihine kadar Ada Modern Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Açılışta konuşan KUSAV Başkanı Levent Köylü, “Bugün Türk sanatının öncü ustalarından ressam Prof. Dr. Devrim Erbil'in çok değerli eserlerini sizlerle buluşturmanın mutluğunu yaşıyorum. Devrim Erbil'in eserlerini sergilemek için aylarca ve yıllarca sıra bekleyen galeriler var. Kendisi bizi kırmayarak eserlerine ev sahipliği yamamıza izin verdi. Bu nedenle de kendisine ve serginin açılmasında emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

'Kuşadası'na çok yakışıyor'

Ressam Devrim Erbil de, “Bugüne kadar yüzlerce sergi açtım. Ama hiçbir sergimde buradaki kadar güzel bir hava görmedim. Kuşadası'nda başka sergiler de açmayı çok istiyorum. Sanat özgürlük demektir. Ayrıca umut, barış ve sevgidir. Sanat yoluyla bunları kalplere dağıtmak mutluluk verici. Ada Modern Sanat Galerisi çok nitelikli bir yer. Kuşadası'na çok yakışıyor” dedi.

“Kente sanat yüklüyoruz”

Başkan Ömer Günel ise, “Ada Modern Sanat Galerisi'nde Türkiye'nin en kıymetli sanatçılarından Prof. Dr. Devrim Erbil'in eserlerine ev sahipliği yapmaya başladı. Ada Modern Sanat Galerisi bizim için çok önemli. Çünkü Kuşadası'nı kültür ve sanat faaliyetlerinin de başkenti yapmak istiyoruz. Ada Modern Sanat Galerisi sayesinde kentimize sanat yüklüyoruz” diye konuştu.