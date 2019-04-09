Robot yarışmasına katılacak öğrencileri, Başkan Güler yolcu etti

Önceki gün görevine başlayan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, ilçesinden ‘Uluslararası MEB Robot Yarışması'na katılacak öğrencileri Belediye'nin olanakları ile yolcu etti.

Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen 'Uluslararası MEB Robot Yarışması'na 9 robotla katılıyor. 9-12 Nisan tarihlerinde Çarşamba ilçesinde düzenlenecek yarışmaya katılacak öğrencileri yolcu eden Belediye Başkanı Nuri Güler, geleceğin bilim insanları olacak Köşklü öğrencilere başarı diledi.

Yarışmaya 2 endüstriyel robot kol, 2 karetta karetta yumurta toplama robotu, 2 sumo robot, 3 çizgi izleyen robotla katılmak üzere yola çıkan öğrenciler Aydın'ı ve Köşk ilçesini en iyi şekilde temsil edeceklerini belirterek kendilerine destek veren Başkan Güler'e de teşekkür ettiler.

Köşk olarak Ekim 2018'de TÜBİTAK tarafından kabul edilen '4007 Köşk Bilim Şenliği Projesi'ni, Ocak ayı içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kabul edilen 'Bana Dersini Anlat Projesi'ni ve yine 4 Nisan'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kabul edilen 'Aydın Robotlarını Yarıştırıyor Projesi'ni başarı ile gerçekleştirdiklerini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş, “verimli bir sezon geçiriyoruz. Öğrencilerimiz bilimsel çalışmaların yanında sportif faaliyetlerde de ciddi başarılar elde ediyor. Bu başarıda emeği olan öğrencilerimize, velilerimize ve eğitim camiasında görev alan meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çarşamba'da düzenlenecek yarışma için ulaşım sorunumuzu çözen Köşk Belediye Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.