Rodoslu ustaların eseri ‘Arpaz Konağı' ilgi görüyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan ve Rodoslu ustalar tarafından 19.yüzyılda inşa edilen Arpaz Konağı (Kulesi) yerli turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Nazilli'ye bağlı Esenköy'de bulunan, Harpasa Kalesi'nin eteklerinde Arpazlı Hacı Hasan Bey'in 2. Mahmut döneminde Rodos'tan getirdiği ustalara yaptırdığı yapı son zamanlarda yerli turistler tarafından ziyaret ediliyor. Bazı kaynaklarda buranın ismi Arpaz Kulesi olarak da geçerken, Akçay'a kadar uzanan ekili araziyi kapsamı içine alan büyük çiftlik işletmesinin sahibi, Arpaz Beyleri tarafından 19.yüzyıl başlarında inşa ettirildiği biliniyor. Ancak bölgede 17. ve 18.yüzyıllara ait, Osmanlı Dönemi kalıntıları ile karşılaşılırken, kalenin daha erken bir dönemlerde yapılıp, sonradan yenilendiği öngörülüyor. Şatoyu andıran yapı ziyaretçilerin ilgisini çekerken, yerli turistler de yapıyı ziyaret ederek tarihe yolculuk etme fırsatı buluyor.

Restore edilerek, turizme kazandırılacak

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in de ziyaret ederek bilgi aldığı Arpaz Konağı'nın önümüzdeki dönemde restore edilerek turizme kazandırılacağı belirtildi. Aydın Valiliği tarafından konağın restorasyonu için Nazilli Belediyesi'ne ödenek aktarıldığı, bazı hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından turizme kazandırılacağı öğrenildi. Kamulaştırma sürecinin devam ettiği konağın bulunduğu alanın turizme kazandırılması ile bölgenin önemli bir turizm merkezi haline gelmesi bekleniyor.