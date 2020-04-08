Romanlar 49 yıl sonra ilk defa sessiz kaldı

Aydın'da devlet törenleri ile kutlanan Roman günü, bu yıl kutlanmazken, Aydın Romanlar Federasyonu Başkanı Abdül Aydeniz yayınladığı mesajda, bu yıl sağlık için evde kalacaklarını virüsün etkisi gittiğinde günlerini en coşkulu şekilde kutlayacaklarını söyledi.

Dünya genelinde 1971 yılından bu yana Aydın'da ise 2009 yılından bu yana kesintisiz olarak kutladıkları geleneksel 8 Nisan Romanlar Günü'nün bu yıl Korona virüs tedbirleri kapsamında kutlanılmayacağını belirten Aydın Romanlar Federasyonu Başkanı Abdül Aydeniz, tüm insanlığın içinde bulunduğu bu sıkıntı nedeniyle günlerini kutlayacak durumda olmadıklarını söyledi.

Mahallesinde yaklaşık 2750 olmak üzere federasyon çatısı altında bulunan 100 bine yakın Roman vatandaş adına açıklama yapan Federasyon Başkanı Abdül Aydeniz, “8 Nisan 1971 tarihinde Londra'da toplanan Birinci Uluslararası Roman Kongresi, bu tarihin Dünya Romanlar Günü olarak kutlanmasına karar verdi. 2009 yılından bu yana 8 Nisan'ı Romanlar Günü olarak kutluyoruz. İnşallah daha sağlıklı günlerde bu günümüzü kutlarız” diyerek Romanların ilk defa sessiz kaldığını bu süreçte de herkesin evde kalmasını istedi.