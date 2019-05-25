Romanlar birlikte iftar yaptı

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan Romanlar Yavuzlar İnşaat tarafından verilen iftar yemeğinde bir araya geldi. Mahalleye gelen misafirleri müzik enstrümanları ile karşılayan Romanlar, iftarı da Türk-Sanat ve tasavvuf müziği eşliğinde yaptılar.

Söke Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan dernek binası önünde verilen iftar yemeğine romanlar yoğun ilgi gösterdi. İftar öncesi alanda toplanan Romanlar kendilerini hatırlayan Yavuzlar İnşaat yetkililerine teşekkür ettiler.