‘Ruh Öküzüm' Nazilli'de sanatseverlerle buluştu

Sosyal ve kültürel gelişime büyük katkı sunan Nazilli Belediyesi, Erkan Karadeniz ve Tuğçe Karabayır'ın sahne aldığı ‘Ruh Öküzüm' isimli 2 kişilik komedi oyununu Nazilli'deki sanatseverlerin beğenisine sundu.

Kültür, sanat ve edebiyat alanlarında yaptığı yatırımlarla vatandaşın takdirini toplayan Nazilli Belediyesi, Erkan Karadeniz ve Tuğçe Karabayır tarafından sahnelenen Ruh Öküzüm adlı komedi oyununu seyirciyle buluşturdu.

Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Tiyatro Salonu'nda sergilenen oyuna Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akkaya, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fatih Demir, Özel Kalem Müdürü Fatih Özmen, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, İlçe Gençlik Spor Müdürü Güven Eker, Sosyal Hizmetler Müdürü Gani Kavak ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program sonunda oyunculara çiçek takdim eden Akkaya, “Başkanımız Haluk Alıcık ve Nazilli halkı adına sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Nazilli'mize renk kattınız” diye konuştu.

Gösteriye katılan herkese teşekkür eden oyuncular, “Nazilli'nin yeri bizim için çok ayrı. Burada inanılmaz bir seyirci var. Onların enerjileri bizlere de yansıdı ve çok iyi bir oyun çıkardık. Bizleri burada ağırlayan Nazilli Belediyesi ekibine ve oturacak yer bulamamasına rağmen bizleri saatlerce ayakta izleyen Nazillililere sonsuz teşekkürler” ifadelerini kullandı.