İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Ruhsatsız silahlarla atış talimi yaparken yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde boş arazide atış talimi yaparken yakalanan şüphelinin üzerinden 2 adet ruhsatsız silah çıktı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde boş arazide atış talimi yaparken yakalanan şüphelinin üzerinden 2 adet ruhsatsız silah çıktı.


Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğüne ekiplerince Cumhuriyet Mahallesinde yerine getirilen rutin devriye görevi sırasında, boş arazi içerisinde A.Ç. isimli kişinin av tüfeğiyle atış yaptığı görüldü. Yapılan kontrolde A.Ç'nin kullandığı 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet av tüfeğinin ruhsatsız olduğu tespit edildi. 45 adet de fişek ele geçirilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.