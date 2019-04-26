Ruhsatsız silahlarla atış talimi yaparken yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde boş arazide atış talimi yaparken yakalanan şüphelinin üzerinden 2 adet ruhsatsız silah çıktı.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğüne ekiplerince Cumhuriyet Mahallesinde yerine getirilen rutin devriye görevi sırasında, boş arazi içerisinde A.Ç. isimli kişinin av tüfeğiyle atış yaptığı görüldü. Yapılan kontrolde A.Ç'nin kullandığı 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet av tüfeğinin ruhsatsız olduğu tespit edildi. 45 adet de fişek ele geçirilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.