RunAydın Kuşadası muhteşem manzara eşliğinde koşuldu

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez Kuşadası'nda düzenlenen RunAydın koşusu, Kuşadası sahili boyunca yapıldı. Sporcular Kuşadası'nın muhteşem manzarası karşısında yapılan yarıştan büyük keyif aldıklarını söyledi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tüm sporcuları tebrik ettiğini söyleyip Büyükşehir Belediyesi'nin spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu'nun desteğiyle gerçekleştirilen RunAydın koşusu, İsmail Cem Barış ve Dostluk Parkı'ndan başladı. Zorlu olduğu kadar keyifli bir etabın yaşandığı yarışlara, 500'e yakın erkek ve kadın sporcu katıldı. Yarışma eski Kuşadası-Selçuk yolundan itibaren Gazi Beğendi Sokağı, Atatürk Bulvarı, Güvercinada Caddesi'nden Kadınlar Denizi Caddesi kavşağına kadar sahil şeridinde koşuldu.

RunAydın koşusunda 10 kilometre erkeklerde Bedri Şimşek birinci, Ferdi Ocak ikinci, Ahmet Bayram ise üçüncü oldu. Kadınlarda ise Rahime Tekin birinci olurken Tülin Okyay ikinci, Şükran Bayar üçüncü oldu.

5 bin metre yarışında ise erkeklerde Ali Şimşek birinci, Selman Deniz ikinci ve Ayhan Çalışkan üçüncü oldu. Bu kategoride kadınlarda Büşra Öztürk birinci, Gülbahar Çetin ikinci, Pelin Pelis ise üçüncü oldu. Yarışmada dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verildi.

Diğer taraftan tüm sporcular, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin meme kanseriyle ilgili farkındalık çalışmasına katkı sunarak meme kanserine dikkat çekmek için pembe kokart taktı. Yarışlara katılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de kokarttan takarak farkındalık çalışmasına destek verdi. Ayrıca sporculara ve vatandaşlara meme kanseriyle ilgili de bilgilendirmede bulunuldu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, gerçekleştirdikleri RunAydın koşusuna yoğun katılımdan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyip tüm sporcuları tebrik etti. Başkan Çerçioğlu amaçlarının Kuşadası'nı 12 ay boyunca turist çeker bir hale getirmek olduğunu, RunAydın Kuşadası'nın da bu çalışmanın ayaklarından birisi olduğunu belirtti.