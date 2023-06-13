Rüzgarla kopan ağaç dalı ekipleri harekete geçirdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde adliye bahçesinde bulunan bir çam ağacının dalı rüzgarın etkisiyle kırıldı. Yayaların kalabalık olarak geçtiği yolda kırılan dal, ekipleri harekete geçirdi.

Olay, Efeler ilçesi Ramazanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adliye binasının arka bahçesinde yola yakın konumda bulunan bir çam ağacının dalları, etkili olan sert rüzgar sebebiyle kırıldı. Bir anda aşağıya doğru sallanan ağaç dalının tamamen kopmaması muhtemel bir yaralanmanın önüne geçerken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri merdiven ile yukarıya çıkarak kopan dalı bulunduğu yerden kesti. Bölgeye çağrılan Efeler Belediyesi ekipleri de yerde bulunan ağaç dallarını temizlerken, yol tekrar kullanıma açıldı.

Geçtiğimiz günlerde de yakın bir bölgede başka bir çam ağacının devrildiğini hatırlatan mahalle sakinleri ise bölgedeki ağaçları çok yaşlı olduğunu budanmasını gerektiğini belirtti.