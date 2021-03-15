İhlas Haber Ajansı

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Sabah saatlerinde sis etkili oldu

Aydın’da uzun zamandır beklenen yağmurlar başladı.

Aydın'da uzun zamandır beklenen yağmurlar başladı. Etkili olması beklenen yağmurlarla birlikte Aydın-Denizli ve Aydın-Muğla karayolunda sis oluştu.


Aydın ve çevresinde dün gece saatlerinde başlayan yağış aralıklarla sürüyor. Yağışın ardından Aydın ovasına sis çökerken gece ve sabah saatlerinde sürücüler yoğun sis nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşarken sürücüler olası bir kazaya mahal vermemek için hız limitlerini düşürdüler. Aydın ve çevresinde meteorolojik verilere göre bir hafta boyunca havanın yağışlı ve zaman zaman sisli göründüğünü belirten Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, kazaların önemli bir kısmının sisten kaynaklandığını hatırlatarak sürücülerin oluşan sise karşı duyarlı olmasını istedi.

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