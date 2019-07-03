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Sabıkalı hırsız bu kez motosiklet çalarken yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde, motosiklet hırsızlığı yapan ve hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan 16 yaşındaki zanlı tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde, motosiklet hırsızlığı yapan ve hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan 16 yaşındaki zanlı tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayının şüphelilerinden 16 yaşındaki C.A'yı yakaladı. C.A'nın çok sayıda hırsızlık olayından kaydı bulunduğu öğrenilirken, emniyetteki ifadesinin ardından tutuklanan zanlı İzmir Çocuk Ceza Tevkif kurumuna teslim edildi.

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