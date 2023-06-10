Sadece özel izinle dokunulabilen Aydın Gaşağı'na dikkat çekildi

Aydın'ın Kuşadası bölgesinde yetişen, endemik bir tür olması ve yok olma riski taşıdığı için koruma altına alınan, Aydın Gaşağı olarak da bilinen Tülüşah için Güvercinada'da farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

İlk kez 1978 yılında Kuşadası'nda bulunup 1979 yılında Huber-Morath tarafından dünyaya "yeni tür" olarak tanıtılan tülüşah, o tarihten günümüze doğal güzelliğinin yanı sıra tıbbi çalışmalara da kaynak oluyor. Yaklaşık yüksekliği 2,5 metreyi bulan ve mükemmel formu nedeniyle izleyenlerin dakikalarca bakabileceği Aydın Gaşağı, yok olma tehlikesi sebebiyle koruma altına alınırken, tıbbi araştırmacıların dahi özel izinle dokunabildiği endemik bitkinin önemine dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Endemik tülüşahların Haziran ayında çiçeklenerek görsel bir şölene dönüşmesi ise dünya genelinde yaygınlaşmaya başlayan botanik turizmi açısından da önemli bir yer tutarken, Tür Koruma Eylem Planı çerçevesinde Tülüşah'ın 2023 yılı değerlendirme ve farkındalık etkinliği bu yıl tülüşahların ilk açtığı yer olan tarihi Güvercinada Kalesi'nde yapıldı.

Etkinlikte Tür Koruma Eylem Planı çerçevesinde Yaylaköy'de bulunan belediyeye ait parseldeki deneme alanında ve diğer bölgelerde yapılan çalışmalar anlatıldı. Ayrıca Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (KUŞAKK) tarafından tülüşahlar ile ilgili yapılan giysiler ve hediyelik eşyaların sergisi yapıldı.

“Son derece etkili ve etkin sonuçlar alınabileceğini görmüş olduk”

Etkinliğe katılan ve tülüşah baskılarını bir şal üzerinde deneyen Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel; “Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü, belediye ve STK'lar marifeti ile bir taraftan koruma altına alınan, bir taraftan da akademik çalışmalarla, hatta bahçelerde üretilmesi konusunda çalışmalar yapılan endemik bitki tülüşahla ilgili bu yılın toplantısını, Kuşadası'nın güzide yeri olan Güvercinada'da gerçekleştirdik. Çalışmalar organize ve koordineli olarak devam ettiği takdirde gerek farkındalık adına gerekse bu farkındalığın günlük yaşama aktarılması adına son derece etkili ve etkin sonuçlar alınabileceğini görmüş olduk. Öte yandan ülkemizin kruvaziyer turizminde göz bebeği olan Kuşadası'na bu yıl çok gemi geliyor. Yani bütün dünya insanları buraya geliyor. Başta endemik bitkilerimiz olmak üzere yani yöreye özgü ve dünyanın tanıması gereken değerleri özenle korumak ve yurt dışı olmak üzere her taraftan gelecek misafirlerimizin dikkat ve beğenisine sunmak suretiyle hem ülkemizi tanıtmak hem de ekonomimize artı değer oluşturmak ve kazandırmak adına gayret göstermek için bu yılki toplantıyı Güvercinada'da yerli yabancı misafirlerin bilgisine sunmuş olduk. Emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

“Kuşadası'nın sembol bitkisi olmuştur”

Tülüşahların doğal popülasyonlarında en önemli riskin yapılaşmalar olduğuna dikkat çeken Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü; “Bitkinin korunması için öncelikle yaşam alanlarının korunmasına çalışılmaktadır. Uzun boyları, sarı çiçekleri ve cazibeli formuyla görenlerin hemen dikkatini çeken Tülüşahlar, Kuşadası'nın sembol bitkisi olmuştur. Önümüzdeki yıl Kuşadası'nda Tülüşah Festivali'nin yapılması için belediyeye bir öneri götürmek istiyoruz. Kabul edilirse tüm STK'lar ve kooperatifler olarak tülüşah ile ilgili festivalde farklı etkinlikler, hediyelik eşyalar, bitki alanlarını gezme ve tanıtım gibi geniş bir farkındalık projesini hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Kent içinde tülüşahları görmek ve fotoğraf çekmek isteyenler Güvercinada ve EKODOSD binamızı ziyaret edebilir” dedi.

Yapılan etkinliğe Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye temsilcileri, DKMP Aydın Şube Müdürü Egemen İşcan ve Milli Park mühendisleri, KUŞAKK Kadın Kooperatifi, Güzelçamlı Merdiven Toplumsal Dayanışma Derneği ve EKODOSD üyeleri katıldı.