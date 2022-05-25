Şadiye nine istedi Başkan Özcan yaptı

Nazilli Belediyesi ekipleri, Yazırlı Mahallesi'nde yaşayan 90 yaşındaki Şadiye Ekiz'in yol talebi sonrasında harekete geçerek, yaşlı ve engelli vatandaşların evlerinin bulunduğu 3 farklı noktada yol yapım çalışmalarına başladı.

Kırsal mahallelerde yaptığı çalışmalarla vatandaşların takdirini toplayan Nazilli Belediyesi, Yazırlı Mahallesi'nde 3 farklı noktada yol yapım çalışmalarına başladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde yolların stabilizesi yapılarak parke taşı döşeme işlemlerine başlandı. Çalışmalarından dolayı Aydın Büyükşehir ve Nazilli Belediyesi ekiplerine teşekkür eden Yazırlı Mahalle Muhtarı Erkan Çevik; “Engelli vatandaşımızın ve 90 yaşındaki Şadiye ninemizin evlerinin de bulunduğu yollarımızın yapımına başlandı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. 3 yolumuzun da parke taşları geldi. Döşeme işlemleri devam ediyor. Vatandaşlarımızın özellikle yağışlı havalarda zorluk yaşadığı bir bölgeydi. Çalışmaların tamamlanmasıyla bu sıkıntımız giderilmiş olacak” diye konuştu.

Yol talebini belirtmesinin ardından çalışmaların başladığını söyleyen 90 yaşındaki Şadiye Ekiz, Başkan Özcan'a teşekkür ederek selamlarını iletti.