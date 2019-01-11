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Sadullah Kuşada Anasınıfı minikleri iki projeyle gönül aldı

Söke’nin köklü eğitim kurumlarından olan Sadullah Kuşada İlkokulu’nun ana sınıfı iki ayrı projede yer aldı.

Söke'nin köklü eğitim kurumlarından olan Sadullah Kuşada İlkokulu'nun ana sınıfı iki ayrı projede yer aldı. Minikler ülke genelinde düzenlenen e-twinning projelerinden, iki projede yer alarak gönül almayı başardı.


Sadullah Kuşada ana sınıfı minikleri 81 il 81 kitap projesi kapsamında eşleştikleri yardıma muhtaç okullara hediye kitap yolladı. Okulun velileri ve öğretmenlerinin de katkılarıyla minik öğrenciler topladıkları kitapları paylaşmanın mutluluğunu yaşadılar.


Diğer bir projede ise Sadullah Kuşada ana sınıfı minikleri yeni yıl tebrik kartlarıyla tanıtışlar. “Uzaklar Yakın Olsun” projesi kapsamında birbirlerine yeni yıl kartı gönderen anasınıfı öğrencileri, kartın yanında küçük hediyelerle de birbirlerini mutlu ettiler. Okul tarafından yapılan açıklamada; “Sosyal gelişim açısından farkındalık oluşturan bu ve benzeri eğitim içerikli projeler önümüzdeki dönemde de devam edecektir” denildi.

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