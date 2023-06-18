Sağanak yağış Bozdoğan'da etkili oldu

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde sağanak yağış etkili olurken, Bozdoğan-Nazilli Karayolunda duran trafik ekiplerin yoğun çalışması sonucu yeniden açıldı.

Aydın il genelinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu. Birçok ilçede olduğu gibi Bozdoğan'da da etkisini gösteren yağış sele dönüştü. Akan sel suları tarlaları sular altında bıraktı. Dağlardan gelen sular Bozdoğan-Nazilli Karayolu'nda trafiği olumsuz etkiledi. Yer yer göletlerin oluşturduğu karayolunda trafik durdu. Karayolunda iş makineleri ile çalışılarak yol tekrar trafiğe açıldı. Trafiğin kontrollü olarak sağlandığı karayolunda ekipler başka bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.