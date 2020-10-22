Sağlık Bakanı Koca; “Aydın'da vaka sayıları artıyor”

Osman Açıkgöz'ün de online olarak katıldığı toplantıda Aydın'da Korona virüs (Kovid-19) sayılarının arttığını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Eskişehir, Denizli ve Adıyaman olmak üzere toplamda 7 ilin sağlık il müdürleri ile online konferans yöntemi ile görüştü. Toplantıda tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de 9 bin 500'e yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs ile ilgili gelinen son durum değerlendirildi. İstanbul başta olmak üzere bu yedi il ve Türkiye genelinde vaka sayısında artış görüldüğünü kaydeden Bakan Koca, maskenin önemini bir kez daha hatırlatarak vatandaşları kurallara uymaya davet etti.