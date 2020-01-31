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Sağlık Bakanlığı Başmüfettişi Kasap, Aydın'da incelemelerde bulundu

Sağlık Bakanlığı Başmüfettişi Muharrem Serdar Kasap, Aydın’da değerlendirme ziyareti gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı Başmüfettişi Muharrem Serdar Kasap, Aydın'da değerlendirme ziyareti gerçekleştirdi.


Sağlık Bakanlığı Başmüfettişi Muharrem Serdar Kasap ve Müfettiş Yardımcısı Abuzer Küçük, Aydın'da bir dizi değerlendirme ziyaretinde bulundu. İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, kurum yetkileri ve idarecileriyle bir araya gelen Başmüfettiş Muharrem Serdar Kasap, Aydın'daki sağlık hizmetleri ve kurumların durumları hakkında bilgiler aldı.

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