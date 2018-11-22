Sağlık Bakanlığı bölge toplantısı Aydın'da yapıldı

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından Aydın'da gerçekleştirilen toplantıda bölgedeki beş ilin 2018 verimlilik uygulamaları hasta ve sağlık çalışanlarının hakları, sağlık bakım hizmetlerinin değerlendirilmesi, iletişim, web faaliyetleri, sağlık alanındaki istatistikler ve yoğun bakım verileri gözden geçirildi.

Kamuda zaman ve kaynak israfının önüne geçmek için dikkat çeken projelere imza atan Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün, Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2018 Verimlilik Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı'na Aydın, Burdur, Denizli, Isparta ve Muğla İl Sağlık Müdürleri ve sağlık tesislerinde görev yapan hastane yöneticileri katıldı.

Yönetici takip ekranı

Bakanlık, kamuda zaman ve kaynak israfının önüne geçmek için “Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberi”ni yayımladı. Rehberde yer alan yeniliklerden birisi de hastane hizmet süreçlerinin “Yönetici takip ekranları” ile takip edilmesi oldu. Bu ekran sayesinde sağlık tesisi yöneticileri tıbbi, idari ve mali süreçlere aktif olarak katılabilecek, sisteme veriler tek tek işlenecek, sağlık tesisinin tıbbi, idari ve mali verilerinin istatiksel takibi yapılarak aksayan yönlere doğrudan müdahale edilebilecek, kaynak ve zaman israfının önüne geçilecektir.

Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 14'üncüsü düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Rahmi Kılıç, “Bu yıl Trabzon, Van, Mardin, Eskişehir, Erzurum, İzmir, Edirne, Bolu, Malatya, Konya, Adana, Samsun ve Kayseri olmak üzere 13 bölgede 70 ilimizin katılımı ile verimlilik yerinde değerlendirme toplantıları yapılmıştır. Beş ilimizin yönetici ve çalışanlarının katılım sağladığı Aydın merkezli bu programımızda ise özellikle Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberinde yer alan randevular, acil, poliklinik, konsültasyon, tektik, e-reçete, ameliyatlar, iletişim ve sosyal medya, hasta çalışan hakları ve güvenliği ile ilgili kriterlerin verimlilik analizleri ve illerimizin finansal durumlarının analizleri değerlendirilmiştir” diye konuştu.

2017 yılında yaklaşık 7 buçuk milyon yatan hastaya tedavi hizmeti verildiğini vurgulayan Kılıç, ”360 milyondan fazla hastaya poliklinik hizmeti sunulmuştur. 147 bin hasta yatağımızın yaklaşık yüzde 60'ı tek ve iki kişilik odalardaki nitelikli yataklardan oluşmaktadır” dedi. Sağlık Bakanlığı'nın politikalarına değinen Kılıç, “Verimli bir gün olmasını diliyor, emeği geçen herkese Aydın İl Sağlık Müdürlüğü nezdinde teşekkür ediyorum” dedi.

Ülkemizin son yıllarda yaptığı sağlık reformlarıyla birçok ülkeye rol model olunduğunun altını çizen Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz da, “Vatandaşın ayağına giden tek merkezli başarılı bir sağlık camiası oluşturulmuştur. Artık verdiğimiz hizmetlerin kalitesini nasıl artırabiliriz. Bunları konuşacağız” dedi.

“Verimlilik budur”

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan ise, hastanelerin tüm imkanlarını verimli bir şekilde kullanacak bir yapı oluşturmaya çalıştıklarını aktararak “‘Verimlilik adına tüm alımlarımızı peşin alıyoruz. Sağlık Bakanlığı ve DMO (Devlet Malzeme Ofisi) ortaklığı ile kurulacak sağlık market uygulaması sayesinde malzemeleri güncel kur fiyatlarına rağmen daha düşük fiyattan alabileceğiz. Müthiş bir uygulama. İşte verimlilik budur” diye konuştu.

Toplantıya, Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Uzm.Dr. Naim Ata ve Daire Başkanları ile Aydın, Burdur, Denizli, Isparta ve Muğla hastanelerinin başhekimleri, hastane müdürleri ve sağlık çalışanları da katıldı.