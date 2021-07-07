Sağlık çalışanlarına şükran sergisi gerçekleşti

İkinci Ulusal Sağlık Çalışanlarına Saygı ve Şükran Sergisi, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde sergilendi.

Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi iç mekan tasarımında kullanılacak olan çalışmalar, 2 gün boyunca başhekimlik koridorunda sergilenmesinin ardından hastane koridorlarına dağıtımı yapılacak.

Hastane tarafından düzenlenen ve ‘Türkiye'nin ilk online hastane sergisi ‘olma özelliğini taşıyan sergi, 50 sanatçıya ait 100 eserden oluşuyor.

Hediye edilen eserlerle oluşturulan sergiyi hastane.adu.edu.tr üzerinden ziyaret ederek eserler ve sanatçılar hakkındaki kısa bilgilere ulaşmak mümkün. Resimler ve fotoğraflar için belirli bir konu kısıtlaması olmadan oluşturulan sergide gelen eserler; yağlı boya, karakalem, suluboya, pastel, ebru ve çini gibi birçok tekniği kapsıyor.