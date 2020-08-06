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“ Sağlık İçin, Hepiniz İçin “ denetimi Kuşadası'nda gerçekleştirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öncülüğünde Türkiye genelinde "Sağlık İçin, Hepiniz İçin " sloganı ile başlayan denetimler, Kuşadası’nda da gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öncülüğünde Türkiye genelinde "Sağlık İçin, Hepiniz İçin " sloganı ile başlayan denetimler, Kuşadası'nda da gerçekleştirildi.


Sabah 09.00'da Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer ve Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy'un da katılımıyla başlayan denetimlerde Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Zabıta ekipleri görev aldı.


4 etap halinde gerçekleştirilen ve gün boyu devam eden denetimlerin ardından konuşan Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, “ Bakanımız Soylu'nun öncülüğünde ülkemizde aynı anda başlatılan denetlemeleri Kuşadası'nda da gerçekleştirdi. Bayraklıdede Mahallesi'ndeki Kuştur plajından başlayarak dünyaca ünlü Kadınlar Plajı dahil Kuşadası'nda tüm plajlar, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, lokanta, cafe, restorant, kahvehane kıraathane, çay bahçeleri, berberler, kuaförler toplu taşıma araçları, taksiler, piknik alanları lunaparklar dahil tüm umuma açık yerler denetlendi. Hem denetleme yapıldı, hem de gerekli uyarılarda bulunuldu “ dedi.

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